Huawei P30 Lite si aggiorna ad Android 10 mentre il prezzo continua a calare

Ottime notizie per il Huawei P30 Lite. Il popolare mid-range della casa cinese, infatti, ha iniziato in queste ore ha registrare l’avvio del rollout dell’aggiornamento ad Android 10 con EMUI 10 (con tutti i servizi Google già inclusi) che va ad arricchire ed attualizzare il comparto software dello smartphone.

L’update, che ha un peso di quasi 4 GB, è in corso di distribuzione a partire dall’Asia e dovrebbe arrivare in Europa nel corso dei prossimi giorni. Probabilmente, già la prossima settimana tutte le unità di Huawei P30 Lite potranno registrare la disponibili del nuovo update ad Android 10 con EMUI 10.

Grazie a questo aggiornamento, il Huawei P30 Lite torna ad essere una delle opzioni più interessanti per chi è in cerca di un mid-range compatto (per gli standard attuali del mercato). Con un display da 6.15 pollici con notch a goccia e risoluzione Full HD+, il SoC Kirin 710, 4 GB di RAM e 128 GB di storage, il P30 Lite è una buona soluzione per chi vuole cambiare smartphone senza spendere troppo.

Ad oggi, infatti, il Huawei P30 Lite può essere acquistato ad un prezzo di circa 220 Euro direttamente su Amazon. Ecco il link alle migliori offerte:

Ricordiamo che ha appena debuttato sul mercato italiano il poco conveniente Huawei P30 Lite New Edition.