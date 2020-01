PosteMobile: sino al 19 gennaio è attivabile l’offerta con 10 GB a 4,99 Euro al mese

Buone notizie per chi è in cerca di una nuova tariffa low cost per smartphone. A partire da oggi e sino a domenica 19 gennaio è, infatti, possibile attivare l’offerta Creami Wow Weekend di PosteMobile. Questa tariffa speciale, disponibile esclusivamente tramite attivazione online dal sito PosteMobile, è una delle offerte più economiche presenti sul mercato.

Creami Wow WeekEnd di PosteMobile mette a disposizione un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati e ben 10 GB in 4G ogni mese ad appena 4,99 Euro al mese. Per attivare l’offerta, il costo iniziale è di 15 Euro a cui corrisponderà l’erogazione di una ricarica del credito di 15 Euro. La tariffa è disponibile per tutti, sia con portabilità del numero, da qualsiasi operatore, che attivando un nuovo numero di cellulare.

Ricordiamo che PosteMobile è un operatore virtuale ed utilizza la rete Wind per l’erogazione dei suoi servizi. La connessione tramite rete 4G, a differenza di quanto avviene con altri operatori, non presenta particolari limitazioni (a parte la copertura) e può arrivare sino a 150 Mpbs in download.

Per maggiori dettagli su Creami Wow WeekEnd di PosteMobile è possibile visitare il sito ufficiale dell’operatore. Ricordiamo che l’offerta sarà attivabile sino al prossimo 19 gennaio esclusivamente online (è possibile richiedere l’attivazione tramite operatore via telefono).