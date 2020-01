Xiaomi Mi A3: ecco quando arriverà l’aggiornamento ad Android 10 | Ufficiale

Disponibile sul mercato dalla scorsa estate, l’ultimo Android di Xiaomi, ovvero lo Xiaomi Mi A3, è ancora fermo ad Android Pie 9.0. Nonostante le promesse, infatti, l’aggiornamento ad Android 10 per lo smartphone non è ancora arrivato. In queste ore, però, è arrivata finalmente una conferma ufficiale in merito alle tempistiche di rilascio dell’update.

La divisione indiana di Xiaomi ha confermato che il nuovo aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi A3 sarà rilasciato tra un mese. L’avvio del rollout della nuova versione di Android per il Mi A3 è, infatti, fissata per la metà del mese di febbraio, almeno per quanto riguarda l’India. L’update, quindi, dovrebbe arrivare in Europa ed in Italia entro la fine del mese di febbraio.

In attesa di una conferma ufficiale dalla divisione europea di Xiaomi, ricordiamo che lo Xiaomi Mi A3 è, al momento, uno degli Android One più economici sul mercato. Chi è in cerca di un device in grado di offrire un’esperienza “pura” di Android (senza la MIUI nel caso degli smartphone Xiaomi), può valutare l’acquisto del Mi A3.

Lo smartphone, ricordiamo, ha un display da 6.1 pollici con notch a goccia e risoluzione HD+ ed il SoC Snapdragon 665 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Attualmente, lo Xiaomi Mi A3 è disponibile a partire da 175 Euro.