La serie Huawei P40 sarà composta da 4 modelli?

Arriva un’interessante indiscrezione su Huawei P40, il top di gamma che l’azienda cinese dovrebbe lanciare a fine marzo (come d’altronde accaduto col predecessore nel 2019). A riguardo vi abbiamo già mostrato alcuni leak che hanno visto protagonista soprattutto la versione Pro con diverse differenze rispetto al modello standard che già sono venute alla luce.

Oggi è il leaker @RODENT950 ad aprire nuovi scenari, parlando di una nuova versione “top” che si aggiungerebbe a quelle già preventivate. Insomma, senza troppi giri di parole, Huawei P40 arriverebbe in quattro modelli: Lite (ma come da tradizione dovrebbe fare un po’ storia a sé), standard, Pro e Max. Lo stesso leaker non dà alcuna certezza sul nome di quest’ultimo arrivato, indicando anche la dicitura “Porsche Design” (e non sarebbe una novità per il colosso cinese).

Sul presunto Huawei P40 Max non sono poi emersi ulteriori dettagli, eccezion fatta per il modulo rettangolare per le fotocamere posteriori: un dettaglio che ha già caratterizzato il P30 e il P30 Pro ma che sul P40 dovrebbe segnare solo, appunto, il “Max”. Resta il dubbio, quindi, sui render di P40 e P40 Pro che l’hanno messo già in bella mostra.

La scelta di 4 modelli non rappresenterebbe comunque una grosso sorpresa: Huawei si allineerebbe con quanto fatto da Samsung col Galaxy S10.