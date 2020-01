Samsung Galaxy S10 Lite: tra le specifiche anche una nuova tecnologia OIS

Si avvicina il debutto ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite. I due smartphone dovrebbero essere svelati in occasione del CES 2020 di Las Vegas. In attesa del debutto, continuano ad arrivare online nuove indiscrezioni in merito ai nuovi smartphone.

Oggi parliamo del nuovo Samsung Galaxy S10 Lite. Lo smartphone, secondo quanto riportato dall’insider Ice universe, dovrebbe presentare una nuova tecnologia di stabilizzazione OIS definita come migliore di quelle proposte dagli attuali top di gamma.

Il comparto fotografico del nuovo Samsung Galaxy S10 Lite, ricordiamo, prevederà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel (apertura f/2.0), sensore grandangolare da 12 Megapixel e sensore per le macro da 5 Megapixel.

A gestire il funzionamento del device ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 855 supportato da 8 GB di RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 4.500 mAh. Da segnalare anche la presenza di un display AMOLED da 6.7 pollici con foro per la fotocamera anteriore e risoluzione Full HD+. Il sistema operativo sarà Android 10.

Il nuovo Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 679 Euro. Maggiori dettagli arriveranno la prossima settimana, dopo la presentazione ufficiale. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo smartphone di Samsung.