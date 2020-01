Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus, ecco le patch di gennaio

Ottimo inizio d’anno per i possessori di Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus: il recente top di gamma, con entrambi i modelli, sta infatti cominciando a ricevere un aggiornamento che include le più recenti patch di sicurezza Android, quelle aggiornate a questo mese di gennaio 2020.

Per il momento, come riporta SamMobile, i primi riscontri arrivano unicamente dal mercato tedesco: come da consuetudine, il roll out non impiegherà troppo tempo (al massimo una settimana) prima di coinvolgere anche le unità in circolazione nel nostro paese, ma è comunque possibile controllarne manualmente la presenza nella relativa voce nelle impostazioni di sistema.

La build è contrassegnata dalla sigla N970FXXS1BSLD e, stando al changelog ufficiale, non vengono segnalate ulteriori novità se non quelle già citate relative all’aspetto sicurezza. E’ importante ricordare che Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus hanno ricevuto nel corso del mese di dicembre (anche in Italia) il loro primo major update, passando ad Android 10 con personalizzazione One UI 2.0, seguendo quindi il Galaxy S10.

Non solo: Samsung si dimostra ancora una volta particolarmente efficiente sul fronte aggiornamenti. Nei giorni scorsi le patch di sicurezza di gennaio avevano già fatto capolino sui Galaxy A50 e A40 oltre che sul tablet Galaxy Tab S5e.

