MediaTek Helio G70 è ufficiale: è rivolto ai medio gamma per gli amanti del gaming

MediaTek continua ormai da anni nella disperata ricorsa ai competitors più potenti nel mercato dei processori. L’azienda taiwanese ha comunque compiuto un importante salto di qualità nel 2019 ed è intenzionata a proseguire su questo cammino anche quest’anno.

Dopo il lancio del Dimensity 1000 e il successo di Helio G90 e G90T, MediaTek lancia ora un nuovo SoC dedicato alla fascia media del mercato ma a dispositivi che vorranno essere protagonisti anche nel gaming. Helio G70 si piazza quindi un gradino sotto, in quanto a prestazioni pure, rispetto ai processori sopracitati ma è comunque degno di nota. Scopriamo perché.

Il SoC arriva con una CPU a otto core suddivisi in 2 Cortex-A75 con clock a 2.0 GHz e altri 6 Cortex-A55 a 1.7 GHz. Il tutto accompagnato da una scheda grafica Mali-G52 2EEMC2 a 820MHz. Il massimo supportato per la RAM è 8 GB (LPDDR4X) mentre per quanto riguarda lo storage interno si fa riferimento il supporto alle eMMC 5.1. Per quanto riguarda il comparto multimediale c’è la possibilità di usare due sensori fotografici da 16 MP o un unico da 48 MP, la registrazione video può arrivare a 60 fps con risoluzione in Full HD e c’è ovviamente anche la compatibilità con Bluetooth 5.0.

Gli amanti del gaming sfrutteranno invece la tecnologia HyperEngine Game Technology che gestisce su Helio G70 in modo dinamico i consumi di GPU, CPU e memoria in base al tipo di titolo eseguito e alle prestazioni richieste. Per l’online, invece, un algoritmo riesce ad ottimizzare il traffico dati sia sotto copertura wireless che LTE.