Helio P95 è il nuovo SoC di fascia medio-bassa di MediaTek

Nuovo arrivo in casa MediaTek: la casa taiwanese ha ufficializzato oggi un nuovo SoC, Helio P95, probabilmente destinato a smartphone che si posizioneranno nella fascia medio-bassa del mercato. Si tratta comunque di un processore che migliora, e non poco, il predecessore, quel P90 lanciato ormai due anni or sono.

MediaTek Helio P95 arriva con una CPU a otto core: due sono ARM Cortex-A75 con clock a 2.2 GHz, gli altri sei sono ARM Cortex-A55 a 2.0 GHz, La scheda grafica resta la PowerVR GM 9446 ma cambiano le prestazioni, superiori del 10% stando a quanto dichiara il produttore, grazie al lavoro di ottimizzazione. Interessante la scelta di portare a bordo la tecnologia HyperEngine che consentirà di compiere un importante salto di qualità nella gaming experience su device di fascia bassa. Il tutto senza dimenticare l’APU, chip per l’intelligenza artificiale ulteriormente migliorato.

Intelligenza artificiale che si farà sentire anche nel comparto multimediale, grazie a funzionalità come il riconoscimento live delle persone prima di scattare una foto e l’ottimizzazione degli scatti catturati in condizioni di scarsa luminosità. Helio P95 supporterà un sensore da 64 MP in modalità singola o una dual cam da 16+16 MP. Confermato il supporto 4G LTE, WiFi 5 e soprattutto Bluetooth 5. Vedremo quali saranno i primi smartphone a montarlo.