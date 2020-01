Motorola Moto Z5 arriverà con una super-batteria

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di Moto G8 Power e, in particolare, di una delle caratteristiche che più lo contraddistinguerà: la batteria da 5.000 mAh sarà una piccola “killer feature” per il medio gamma (clicca qui per saperne di più). A quanto pare, però, Motorola ha intenzione di portare sul mercato altri battery-phone in questa prima parte di 2020.

Ecco, allora, che spuntano interessanti indiscrezioni sul Motorola Moto Z5: la serie Z è come sempre riferita ai top di gamma del produttore ed è proprio questo smartphone a nascondersi dietro il codice modello XT2055-1 certificato dalla FCC statunitense. Nella scheda del device non sono specificate delle caratteristiche tecniche, tranne proprio la batteria da 5.000 mAh.

Non c’è ancora la certezza assoluta che il model number sopracitato appartenga proprio all’erede del Moto Z4 (che, lo ricordiamo, aveva una batteria nella norma, da 3.500 mAh). Ma è indubbio che un salto di qualità da quel punto di vista sarebbe una scelta logica da parte dell’azienda.

Motorola Moto Z5, comunque, non sembra imminente, o almeno non dovrebbe essere tra i device che Lenovo presenterà al Mobile World Congress di Barcellona: in quell’occasione lo scenario sarà tutto di Moto G8, G8 Plus e Motorola Edge+.

