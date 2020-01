Le patch di febbraio sono già su Samsung Galaxy Tab S3

E’ ormai divenuta consuetudine: da diversi mesi Samsung anticipa tutti nel rilascio delle patch mensili Android per la sicurezza. Il colosso coreano ha ormai abituato a rilasci che avvengono sul finire dei mesi precedenti, battendo sul tempo anche la stessa Google coi suoi Pixel.

La storia non cambia neppure questo mese: da poche ore, infatti, le patch di sicurezza aggiornate a febbraio 2020 sono in roll out sul Samsung Galaxy Tab S3. E’ importante sottolineare che, almeno per il momento, il rilascio è limitato al mercato coreano.

Detto della build T825N0KOU3CTA1 che dovrebbe contenere anche diversi miglioramenti al sistema operativo, non può passare inosservato che parliamo non solo di un tablet che anticipa le decine di smartphone di livello “top” nel rilascio delle suddette patch, ma di un device che ormai è piuttosto datato. Samsung Galaxy Tab S3 è sul mercato da oltre due anni e mezzo.

Nei prossimi giorni, insomma, ci aspettiamo un’ondata di aggiornamenti che non riguarderanno soltanto i top di gamma del colosso coreano: nei mesi scorsi, d’altronde, era stato il Galaxy A50 ad anticipare spesso la concorrenza. A margine, ricordiamo che da poche ore è arrivato l’update ad Android 10 anche sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus italiani (clicca qui per saperne di più).

Samsung Galaxy Tab S3 è in vendita su Amazon, ecco il link: Samsung Galaxy Tab S3 Tablet, Nero, 9.7, 32 GB Espandibili, WIFI [Versione Italiana]