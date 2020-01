Poco X2 compare in alcuni render: intanto spunta il prezzo di lancio

L’appuntamento è fissato per il 4 febbraio, martedì, ma ancor prima della sua presentazione ufficiale di Poco X2 conosciamo già molto. Il prossimo smartphone del brand che si è reso independente da Xiaomi è infatti protagonista di nuovi leak che arricchiscono il quadro sotto ogni punto di vista: design, specifiche tecniche e prezzo. Ma andiamo con ordine.

Nei render che vi mostriamo in questo articolo, e condivisi da SlashLeaks, spicca il foro sul display “allungato”, nell’angolo in alto a destra: il motivo è, ovviamente, la presenza di una doppia fotocamera anteriore. La somiglianza con Redmi K30 è palese e col “cugino” ha in comune anche il caratteristico modulo fotografico sul retro.

Non è tutto: come emerge da alcune foto dal vivo che vi proponiamo in alto, la scheda tecnica di Poco X2 sarà impreziosita dalla presenza a bordo di uno Snapdragon 730G (nella schermata è indicata la CPU Snapdragon 7150 che corrisponde proprio al SoC sopracitato) che, con ogni probabilità, sarà accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno.

Ricordiamo anche che il display da 6.67″ di Poco X2 dovrebbe vantare una frequenza d’aggiornamento a 120 Hz, mentre il sensore fotografico principale sarà un Sony IMX686 con risoluzione da 64 MP. Il prezzo? Dall’India spunta una quotazione pari a 18.999 rupie che, al cambio attuale, fanno poco meno di 250 euro.