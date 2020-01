Nuova rimodulazione TIM: incrementi di 1,99 Euro al mese per alcuni clienti

Dopo un 2019 davvero terribile per quanto riguarda le rimodulazione tariffarie, anche il 2020 prende il via con nuove modifiche unilaterali per il settore di telefonia mobile. Ad inaugurare le rimodulazioni di quest’anno è TIM che ha informato i suoi clienti in merito ad un nuovo aumento tariffario.

La rimodulazione riguarderà molti clienti TIM che hanno un piano a consumo senza un’offerta mensile attiva. A partire dal prossimo 27 febbraio, i clienti coinvolti da questa nuova rimodulazione TIM dovranno fare i conti con un nuovo costo fisso mensile pari a 1,99 Euro al mese.

Come al solito, è possibile effettuare il diritto di recesso per modifica unilaterale del contratto anche passando ad altro operatore. Si tratta, in ogni caso, di un brutto colpo per gli utenti che ancora avevano a disposizione una SIM con un piano tariffario a consumo vantaggioso.

Contestualmente all’annuncio della nuova rimodulazione, TIM ha reso disponibile agli utenti il nuovo piano base TIM Facile che non prevede un costo mensile. Questo piano prevede chiamate a consumo senza scatto alla risposta ma al costo di ben 49 centesimi al minuto mentre gli SMS costeranno 7,32 centesimi.

Per maggiori dettagli sulla nuova rimodulazione TIM potete dare un’occhiata al link che trovate in fonte all’articolo.