Motorola Razr: nuovamente posticipata la data di uscita

Continua ad essere posticipata la data di uscita del nuovo Motorola Razr, il primo smartphone con display pieghevole di Motorola che rielabora, in chiave moderna, il design a conchiglia dello storico Razr, uno dei cellulari di maggior successo del suo tempo.

Negli USA, infatti, Motorola ha ufficialmente posticipato di un paio di settimane la data di uscita del Motorola Razr che doveva arrivare sul mercato il 6 febbraio. La nuova data di uscita dello smartphone è stata fissata per il 18 febbraio. Lo spostamento della data di debutto del nuovo Razr è stato annunciato sia dall’operatore Verizon che dal sito Motorola.

Per il momento, invece, non ci sono ancora conferme sul mercato italiano. Nel nostro Paese, il nuovo Motorola Razr sarà commercializzato in esclusiva da TIM (con la possibilità di acquisto in un’unica soluzione o a rate, per i clienti con offerta ricaricabile attiva). Dopo aver annunciato il debutto a gennaio, TIM a posticipato la data di uscita del Razr a febbraio.

Al momento, non ci sono informazioni aggiuntive e non c’è una data precisa in merito all’arrivo dello smartphone. Nei negozi TIM è comunque possibile preordinare il nuovo Razr. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati all’arrivo del nuovo pieghevole.