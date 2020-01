Continua la ‘guerra’ (tecnologica, eh!) tra la Samsung e la Apple a suon di prodotti che fanno dell’innovazione il loro punto di forza. Dopo gli AirPods, la casa sudcoreana non si è fatta attendere e ha lanciato, già da qualche tempo, i Samsung Galaxy Buds+.

Non ne hai mai sentito parlare? Non preoccuparti! In questa guida, che provvede proprio alla recensione di questo prodotto, ti diremo innanzitutto cos’è e poi tutte le caratteristiche, pregi e difetti. Ovviamente, la scelta dell’acquisto tra questo tipo di tecnologia ‘Made in Asia’ e quelli della Apple dipende da te. Ma, e questo possiamo dirlo tranquillamente, la Samsung non è stata certamente a guardare.

Sta provando, infatti, a prendersi una fetta di mercato imponente tra tutti i potenziali clienti degli AirPods che ancora non lo sono. Ci riuscirà? Vedremo, nel frattempo proviamo a saperne qualcosa di più con la nostra apposita recensione.

Recensione Samsung Galaxy Buds+: cosa sono

Prima di entrare nel vivo della recensione del prodotto Samsung Galaxy Buds+, proviamo a capire cosa è. Fa parte, infatti, della categoria ‘wearable’, cioè indossabili, ed è una coppia di cuffie da utilizzare con il tuo telefono, o device in generale, Samsung.

Il lancio è stato sicuramente notevole e la casa produttrice non ha esitato a dichiarare che “la nuova generazione del suono è arrivata“. Ti basta semplicemente aprire la scatola e accoppiarli al dispositivo che hai e, con l’ausilio degli esperti audio di AKG, per avere un suono ideale e ricco.

Secondo quanto scritto sul sito, sembrerà di stare in un concerto dal vivo. Non avrai, inoltre, alcun problema di spazio: le Samsung Galaxy Buds+ possono essere tranquillamente messi in tasca. Attenzione anche all’estetica perché il design è elegante e compatto, senza che possa essere di ingombro e aggiungersi alle altre cose che tu hai.

La Samsung, inoltre, ti offre la possibilità di scegliere tra diversi colori in modo da renderlo ‘uniforme’ ai tuoi vestiti e a i tuoi oggetti. O che, comunque, possa rappresentare la tua personalità. Adesso, però, andiamo a vederne tutte le caratteristiche.

Recensione Samsung Galaxy Buds+: ecco tutte le caratteristiche

Entriamo nel vivo della recensione sui Samsung Galaxy Buds+ analizzandone tutte le caratteristiche che stanno rendendo questo prodotto sempre più popolare. Prima, però, di cominciare, un’avvertenza: quando colleghi le cuffie con il tuo dispositivo Samsung, ti si aprirà una finestra pop-up della connessione soltanto se hai il sistema operativo Android 7.1.1 (o, naturalmente, versioni successive). Devi, però, installare anche l’app SmartThings e, se necessario, aggiornarla all’ultima versione disponibile.

All’interno, c’è un doppio microfono che praticamente cancella tutti i rumori di sottofondo o, comunque, li limita fortemente. Hai presente quel brusio che, spesso, trovi quando tira vento? Stando a quanto scritto sul sito della Samsung stesso, praticamente non li senti. Come è stato fatto? Semplicemente, in maniera automatica, si passa dal microfono interno o esterno – e viceversa – per trovare la soluzione migliore e ascoltare la tua musica preferita con il massimo silenzio. O poter ascoltare l’interlocutore con la massima chiarezza.

A fronte anche di diversi episodi tragici che hanno visto protagonisti gli adolescenti nel momento in cui indossano le cuffie – arcaiche e non innovative – si è corso ai ripari facendo sì che la persona non si isoli nel momento in cui utilizza le Samsung Galaxy Buds+. In pratica, i rumori ‘utili’ – quali quelli del tram o del treno che stanno arrivando – non vengono azzerati ma avrai comunque la percezione di udirli. In questo modo, nell’attesa di un qualsiasi mezzo pubblico, non dovrai essere costretto a scegliere se aspettare indossando o meno le cuffie senza fili targate Samsung.

Prima avevamo parlato del design gradevole ma un accenno, in questa recensioni sui Samsung Galaxy Buds+, va fatto anche alla qualità funzionale del design stesso. Massimo livello di ergonomia, materiale leggero, da poter usare quando vuoi e come vuoi. Questo perché hanno un profilo che si abbina alle orecchie, aderendo perfettamente, indipendentemente dall’attività che stai facendo in quel momento, come correre o camminare.

E se hai più di un dispositivo Samsung a cui vuoi collegare le Buds+ nessun problema. Puoi farlo in un attimo, senza perdere neppure un istante della canzone che stavi ascoltando o una parola della conversazione che stavi avendo.

Menzione speciale anche per la batteria: inizialmente, durava 6 ore ma il team della Samsung ci ha lavorato su e, adesso, è perfino raddoppiato il tempo, raggiungendo la bellezza di 720 minuti, 12 ore per intenderci. In altre parole, mezza giornata ‘secca’. Il modello aggiornato a quello successivo alla prima versione ha una batteria che passa, quindi, da 58 mAh a ben 85 mAh: un salto notevole, che porta di diritto le Samsun Galaxu Buds+ nella sezione top gamma della sua categoria.

Una pecca? Così come nel primissimo modello andato in commercio, anche in quello successivo manca la cancellazione attiva del rumore delle cuffie. Siamo sicuri che, però, data la notevole richiesta e della problematica, di cui ne hanno parlato diversi esperti, la Samsung correrà ai ripari o, comunque, ci saranno altri motivi dietro questa scelta.

In ogni caso, però, c’è da dire che al di là di quest’ultima piccola sottigliezza, le Samsung Galaxy Buds+ sono davvero un prodotto eccellente, che si adatta perfettamente allo stile di vita moderno, fatto di corsa e di dispositivi ‘mobile’. Questo le rende un prodotto particolarmente comodo e agevole sotto diversi punti di vista e che si pone come uno dei competitor principali rispetto alle AirPods della Apple.

E tu, le hai già prese? Come ti sei trovato? Raccontaci la tua esperienza nei commenti…in attesa delle versioni nuove e aggiuntive!