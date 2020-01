PosteMobile rilancia l’offerta da 10 GB a 4,99 Euro sino al 2 febbraio

Nuova occasione per attivare l’ottima Creami Wow Weekend di PosteMobile, una delle offerte più convenienti per chi vuole spendere poco. Sino al prossimo 2 febbraio, infatti, è nuovamente disponibile l’offerta che mette a disposizione un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati a cui si aggiungono anche 10 GB al mese in 4G (senza limiti di velocità come accade con Kena Mobile e ho. Mobile).

La nuova offerta di PosteMobile, che l’operatore propone occasionalmente e solo tramite attivazione online, presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo. Ad oggi, si tratta di una delle poche offerte disponibili a meno di 5 Euro al mese. Tra le altre alternative ricordiamo la nuova offerta di Tiscali Mobile che però non ha minuti ed SMS illimitati.

Per attivare la nuova offerta speciale di PosteMobile è necessario effettuare un pagamento di 15 Euro che corrisponderà ad una ricarica del credito di 15 Euro. Non sono previsti costi aggiuntivi. La SIM acquistata verrà recapitata direttamente all’indirizzo indicato dall’utente tramite Poste. La spedizione è gratuita.

Per maggiori dettagli in merito alla nuova offerta PosteMobile è possibile consultare il sito ufficiale dell’operatore. C’è tempo sino al prossimo 2 febbraio.