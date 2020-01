Tiscali Mobile lancia una nuova offerta con 10 GB a 4,99 Euro al mese

Se state cercando una nuova offerta per il vostro smartphone e volete contenere i costi a meno di 5 Euro al mese, vi segnaliamo che Tiscali Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM e che da poche settimane garantisce l’accesso alla rete 4G con velocità massima di 150 Mbps, ha lanciato la nuova Smart 10 4G.

Quest’offerta mette a disposizione 200 minuti, 10 SMS e 10 GB in 4G al costo di 4,99 Euro al mese. Non si tratta di un’offerta estremamente vantaggiosa ma, al momento, è una delle poche proposte disponibili per tutti che a meno di 5 Euro al mese riesce ad offrire un pacchetto completo per sfruttare lo smartphone.

La tariffa è attivabile direttamente online (dal sito Tiscali) ed è disponibile per tutti, sia con attivazione di un nuovo numero che con portabilità del proprio numero di cellulare. L’attivazione comporta una spesa iniziale di 20 Euro di cui 10 Euro per l’acquisto e la spedizione della SIM ed altri 10 Euro per la prima ricarica.

Da notare che Tiscali ha lanciato anche la più completa Smart 60 4G. L’offerta include 1000 minuti, 100 SMS e 60 GB in 4G al costo di 14,99 Euro al mese (un prezzo decisamente fuori mercato). Chi sceglie Tiscali, potrà sfruttare in futuro anche le offerte “operator attack” di altri provider solitamente riservate ai clienti provenienti da operatori virtuali.