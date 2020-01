Xbox Series X: nuove conferme sul prezzo della console next-generation

Si avvicina il debutto ufficiale della nuova Xbox Series X, la nuova console next-generation con cui Microsoft proverà ad espandere la sua presenza sul mercato videoludico dopo i risultati di vendita non straordinaria registrati con la Xbox One e le sue evoluzioni.

In queste ore, sono apparsi online nuovi rumors legati al possibile prezzo della nuova Xbox Series X. Secondo queste indiscrezioni, la nuova console next-generation di Microsoft dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 499 dollari che in Europa dovrebbero diventare 499 Euro, un prezzo in linea con quello della nuova Playstation 5 (stando alle indiscrezioni più recenti sulla console di Sony).

Microsoft dovrebbe ufficializzare l’arrivo sul mercato della nuova Xbox Series X nel corso dell’E3 in programma a giugno. La nuova console sarà pronta per la commercializzazione solo sul finire dell’anno in corso. Ricordiamo che sul mercato dovrebbe arrivare anche una seconda console con specifiche tecniche più basilari ed un prezzo inferiore rispetto a quello della “top di gamma”.

In attesa di maggiori dettagli sulla nuova Xbox di nuova generazione, ricordiamo che la Xbox One X, la console più potente attualmente sul mercato, può essere acquistata a circa 300 Euro. Ecco il link per completare l’acquisto della console direttamente su Amazon.