Xiaomi Mi 9T: autonomia in calo dopo l’update ad Android 10

Lo Xiaomi Mi 9T è uno degli smartphone di maggior successo del 2019. Grazie ad una scheda tecnica completa impreziosita dall’ottimo Snapdragon 730 e dall’assenza del notch o del foro per il display (lo smartphone ha una camera a scomparsa), lo Xiaomi Mi 9T ha registrato vendite eccellenti sfruttando al massimo l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nelle scorse settimane, lo Xiaomi Mi 9T ha iniziato a ricevere l’atteso aggiornamento ad Android 10 con una nuova versione della MIUI. Oltre alle tante novità introdotte, l’update sembra aver portato con sé anche qualche problema. In particolare, dopo l’aggiornamento diversi utenti hanno registrato un netto calo dell’autonomia di funzionamento.

A parità di utilizzo, infatti, lo Xiaomi Mi 9T con Android 10 è in grado di garantire un’autonomia nettamente inferiore. In particolare, molti utenti hanno registrato un crollo della batteria che passa in pochissimo tempo dal 100% al 92-93%. Da segnalare anche un consumo anomale del sistema operativo Android.

Al momento, Xiaomi non ha rilasciato commenti ufficiali sulla questione ma è probabile che lo Xiaomi Mi 9T riceverà un nuovo aggiornamento a breve per risolvere i problemi ed ottimizzare il funzionamento dello smartphone dopo il passaggio ad Android 10.

