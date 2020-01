Redmi 8A presto riceverà Android 10

Ottima notizia per tutti i possessori di Redmi 8A, uno smartphone di fascia bassa lanciato lo scorso anno inizialmente solo in Cina e India ma che in seguito ha riscosso un ottimo successo anche alle nostre latitudini. Ebbene, qualche ora fa è spuntato un interessantissimo benchmark sul sito di GeekBench che lo vede come protagonista.

Il motivo di tanto scalpore? Tra le specifiche segnalate non può passare inosservata la presenza a bordo di Android 10. Insomma, il major update potrebbe essere dietro l’angolo anche per Redmi 8A anche se, ad onor del vero, va segnalato che in questo caso si parla di una variante con 4 GB di memoria RAM, mai arrivata in Italia: insomma, potrebbe volerci del tempo prima che gli utenti nostrani finiscano per ricevere l’aggiornamento.

Update che, peraltro, sarà basato sulla MIUI 11, personalizzazione della nuova versione del robottino verde. Ricordiamo che tra i Redmi che hanno già ricevuto Android 10 con MIUI 11 spiccano i vari K20 e K20 Pro, Note 7 e Note 8 Pro.

Redmi 8A è dotato di un bel display LCD da 6.22″, caratterizzato da un notch a goccia e dalla risoluzione in HD+. Le fotocamere sono da 12 e 8 MP (posteriore e anteriore), mentre la batteria arriva addirittura a 5.000 mAh. A bordo c’è uno Snapdragon 439, accompagnato da 2 GB di memoria RAM nella versione in offerta qui su Amazon: Xiaomi Redmi 8a Ocean Blue 6,22" 2gb/32gb Dual Sim