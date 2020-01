Samsung Galaxy Bloom, sarà questo il nome del prossimo pieghevole dei coreani?

E’ di nuovo il prossimo smartphone con display pieghevole di Samsung a prendersi le luci dei riflettori. Di fatto da oggi si può probabilmente affermare che non dovremo parlare di seconda generazione del Galaxy Fold. Già, perché se è ormai assodato che il device cambierà totalmente form factor (con apertura in verticale e non in orizzontale) che presenterà una scheda tecnica non al livello dei più attesi top di gamma del 2020 e che vedrà il prezzo diminuire più della metà, oggi arriva anche un nuovo indizio sul “distacco” dal Fold.

Durante il CES di Las Vegas il colosso coreano ha tenuto un evento privato in cui il CEO, Dj Koh, avrebbe svelato il nome del dispositivo: Samsung Galaxy Bloom. Quello che sembrava dover essere solo il nome in codice del device, in realtà ha una sua motivazione: il nuovo pieghevole sarà essenzialmente rivolto ad un’utenza femminile e il richiamo alla trousse Lancome che porta proprio il nome Bloom è evidente. Anche dimensioni e forma saranno molto simili, detto che da aperto Samsung Galaxy Bloom dovrebbe contare su un display con diagonale da 7.3 pollici.

Vedremo se le informazioni trapelate da questo incontro privato si riveleranno esatte, senza dimenticare che – tornando a concentrarci sulle specifiche tecniche – si parla con insistenza del supporto alla registrazione di video in 8K.