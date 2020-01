Samsung Galaxy S10 Lite ora anche su Amazon Italia: prezzo e caratteristiche

Presentato ad inizio gennaio (assieme al Galaxy Note 10 Lite), come nelle previsioni Samsung Galaxy S10 Lite si appresta a fare il suo sbarco ufficiale anche in Italia. Quello che dovrebbe essere una versione economica del flagship lanciato un anno fa, di fatto si tratta di un top di gamma a tutti gli effetti vista la scheda tecnica davvero di primissimo ordine.

Samsung Galaxy S10 Lite oggi è apparso per la prima volta sulla versione italiana di Amazon. Mentre vi scriviamo il device può essere soltanto prenotato e non è segnalata la data di effettiva disponibilità in magazzino. Dovrebbe comunque trattarsi di un’attesa minima, considerato che la disponibilità nel nostro paese era stata segnalata proprio per metà gennaio. Da segnalare che la versione disponibile per il momento è quella in Prism White.

Nessuna sorpresa (per fortuna) sul prezzo: Samsung Galaxy S10 Lite è venduto a 679 euro (questo è il link per prenotarlo: Galaxy S10 Lite), esattamente come annunciato dal produttore coreano qualche settimana fa.

Un breve accenno alla scheda tecnica di certo convincerà più di una persona a puntare su questo smartphone: il display da 6.7″ in Full HD+ ha un foro al centro e integra il sensore per le impronte digitali, sotto il cofano c’è uno Snapdragon 855 con 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, mentre sul retro è presente una tripla fotocamera posteriore da 48+12+5 MP. Da non dimenticare Android 10 di serie e una batteria da 4.500 mAh.