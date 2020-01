Samsung Galaxy Tab S6 5G sarà disponibile da domani, ecco le specifiche

Samsung ha annunciato in via ufficiale che a partire dalla giornata di domani prenderanno il via le vendite del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G, il primo tablet a poter contare sul supporto al nuovo standard di connessioni in mobilità. Il dispositivo sarà venduto, per ora, solo in Corea del Sud con un prezzo di circa 770 Euro (al cambio attuale).

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G riprenderà la scheda tecnica del Tab S6 in versione 4G, senza presentare sostanziali differenze rispetto all’attuale top di gamma della linea tablet della casa coreana. Sul mercato, il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G è atteso esclusivamente in una variante con 128 GB di storage interno.

Confermato il display AMOLED da 10.5 pollici di diagonale ed il SoC Qualcomm Snapdragon 855, elementi centrali del progetto del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G. A completare le specifiche tecniche ci sono 6 GB di memoria RAM e duna batteria da 7.060 mAh.

Per il momento, non ci sono informazioni in merito ad un debutto in Europa del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G. Ricordiamo che nel nostro mercato è già disponibile il Tab S6 4G che può essere acquistato a poco più di 600 Euro, risultando ad oggi il punto di riferimento della gamma di tablet Android.