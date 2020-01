Samsung Galaxy Z Flip, nuovi dettagli sullo smartphone con display pieghevole

Oggi è WinFuture a fornire un bel po’ di indiscrezioni su quello che sarà il secondo smartphone con display pieghevole dell’azienda coreana: ci riferiamo ovviamente al Samsung Galaxy Z Flip, atteso per il prossimo 11 febbraio quando si terrà l’evento Unpacked.

In linea generale si tratta di specifiche già trapelate, ma i particolari sono comunque molto interessanti. A partire dal display che, se aperto, avrà una diagonale da 6.7 pollici (con risoluzione in Full HD+) e, soprattutto, sarà caratterizzato da un aspect ratio pari a 22:9, quindi particolarmente allungato. L’Infinity-Flex Display integrerà, peraltro, la fotocamera frontale da 10 MP (f/2.4), quest’ultimo con autofocus, supporto per i comandi vocali per scattare selfie e con possibilità di registrare video in 4K a 30 fps. A proposito di display: quello secondario, visibile quando il device sarà “chiuso”, sarà da 1.06″ con risoluzione da 300 x 106 px e vanterà ovviamente la modalità Always-On.

Sul retro, invece, sarà piazzata una doppia fotocamera da 12+12 MP: il sensore principale avrà un’apertura f/1.8, mentre il grandangolo arriverà ad un campo visivo da 123°. OIS, supporto HDR 10+ e video in 4K a 60 fps completano il quadro.

Vale la pena sottolineare anche il diverso tipo di cerniera rispetto a quanto visto sul Galaxy Fold: come già vi anticipammo qualche giorno fa, il device potrà essere usato anche con piegatura tra i 70 e i 110 gradi. Detto del sensore per le impronte digitali posizionato sul frame laterale e delle colorazioni previste (nero e viola), ricordiamo che Samsung Galaxy Z Flip avrà a bordo uno Snapdragon 855+ con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno, mentre la batteria sarà divisa in 2 e avrà una capacità complessiva da 3.300 mAh. C’è il supporto alla ricarica wireless.

Samsung Galaxy Z Flip costerà circa 1.500 euro e sarà probabilmente lanciato sul mercato il 14 febbraio.