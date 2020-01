Sony: fine del supporto per tre ex top di gamma

Stando alle ultime informazioni apparse online in queste ore, Sony dovrebbe aver interrotto il supporto per tre ex top di gamma che, quindi, non riceveranno più aggiornamenti software nel corso del prossimo futuro. I dispositivi in questione sono i Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact ed XZ Premium.

Tutti e tre gli smartphone sono dotati del SoC Qualcomm Snapdragon 835 e sono disponibili sul mercato da più di due anni. Se la notizia sarà confermata, i tre device Xperia non riceveranno nuovi major update, restando quindi fermi ad Android Pie 9 e non ricevendo il nuovo Android 10. Gli smartphone, inoltre, non dovrebbero più ricevere aggiornamenti di sicurezza periodici.

Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Sony in merito alla fine del supporto per Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium ma i tre smartphone non compaiono tra i dispositivi per cui la casa nipponica prevede il rilascio di aggiornamenti software periodici. Per maggiori dettagli in merito potrebbe essere necessario attendere qualche giorno.

