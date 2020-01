Wind Tre: ecco quando arriva il 5G in Italia

Dopo Vodafone e TIM, che hanno lanciato la loro rete mobile di nuova generazione la scorsa estate, anche Wind Tre si prepara a rendere disponibile il 5G per i suoi clienti nel corso del prossimo futuro. Attualmente, l’operatore sta ultimando i test e dovrebbe procedere con la presentazione della “Super Rete 5G” in breve tempo.

Come confermato da Benoit Hanssen, Chief Technology Officer di Wind Tre, l’operatore dovrebbe essere pronto per il lancio della rete mobile di nuova generazione entro la fine del primo trimestre del 2020. Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito alla copertura iniziale del 5G di Wind Tre ed alle offerte commerciali iniziali.

Hanssen ha confermato che l’operatore utilizzerà una “rete con architettura Non-Standalone (NSA), che permetterà di fare leva sulla tecnologia LTE e consentirà una graduale introduzione del 5G” In futuro, una volta ultimata la standardizzazione della tecnologia “la rete evolverà nell’ottica di supportare architetture Standalone (SA)”

Dopo Wind Tre, che ricordiamo che siglato una partnership con Fastweb per lo sviluppo della rete 5G, anche Iliad dovrebbe lanciare nel corso del 2020 la sua rete 5G. Maggiori dettagli arriveranno nel corso del prossimo futuro. Continuate a seguirci per saperne di più.