Xbox Series X, ecco le foto reali di un prototipo

Spuntano su Twitter alcune foto dal vivo di un prototipo della futura Xbox Series X: è il leaker Doug-DragoX a mostrarle e, sottolineiamolo subito, possono essere considerate assolutamente veritiere. Ma andiamo con ordine.

La parte più interessante è ovviamente quella posteriore, sia per avere un quadro generale delle porte che saranno presenti sulla console di futura generazione firmata Microsoft, sia per la disposizione delle prese d’aria molto particolare. Il comparto connettività, come facilmente prevedibile, sarà completissimo: dalle immancabili porta Ethernet e uscita HDMI alla porta audio ottico, passando per due USB di tipo A SuperSpeed, il foto per l’alimentazione della console e una porta rettangolare di cui ad oggi è ancora sconosciuta l’utilità.

Più “classica” la parte frontale della Xbox Series X: in questo caso troviamo lo scompartimento per il disco fisico, pulsante “eject”, tasto accensione, pulsante per accoppiare il controller e un’ulteriore porta USB.

E’ interessante notare come sul retro sia stato fotografato anche il numero di serie di questo modello. Un follower dell’account in questione ha verificato il seriale direttamente sul sito di Redmond, con riscontro positivo. Un indizio che si somma poi alla conferma di Brad Sams, analista di Thurrot, sulla veridicità delle immagini che trovate in alto.