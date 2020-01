Motorola One Hyper ufficiale anche in Italia: costa 299,99 euro

Presentato un mese e mezzo fa, Motorola One Hyper è ufficialmente in vendita anche in Europa, Italia compresa. Già da qualche giorno lo smartphone era in vendita in alcuni paesi del Vecchio Continente, tra cui Germania, Francia e Regno Unito. Oggi è apparso anche sulla versione nostrana del sito ufficiale, allo stesso prezzo degli altri mercati sopracitati, 299,99 euro.

Motorola One Hyper è un ottimo device che si presenta con un display FullVision LCD con diagonale da 6.5 pollici, aspect ratio pari a 19:9 e con risoluzione in Full HD+. Sotto il cofano trova spazio uno Snapdragon 675 che, nella versione commercializzata in Europa, è coadiuvato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Particolarmente interessante la doppia fotocamera posteriore: il sensore principale è da 64 MP (f/1.9) con PDAF ed è accompagnato da un grandangolare da 8 MP (f/2.2) e angolo di visione da 118 gradi. Sul frontale, invece, c’è una fotocamera con meccanismo pop-up da 32 MP (f/2.0).

Detto di un comparto connettività completo anche del jack audio da 3.5 mm e del sensore per le impronte digitali sul retro, vale la pena sottolineare anche la batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 27 W. La versione del sistema operativo out of the box è Android 10.