Huawei Band 4, 4e e 4 Pro ufficiali anche in Europa: ecco i prezzi

Il settore degli indossabili è in fortissima crescita e a fare la parte del leone ci pensano auricolari true-wireless e smartband. Lo hanno capito anche i giganti dell’elettronica mondiale che, pur con ritardo, hanno cominciato a sfornare dispositivi perfettamente in grado di competere con la Mi Band di Xiaomi et similia.

L’esempio lampante è Huawei che, dopo aver lanciato la nuova generazione della sua smartband in tre diversi modelli in Cina, ora sbarca in Europa con Huawei Band 4, 4e e 4 Pro. Si tratta di tre versioni che hanno in comune soprattutto l’estetica e alcune delle funzionalità classiche della serie (come la TruSleep 2.0), anche se ovviamente ci sono differenze per quanto riguarda dimensioni e specifiche tecniche.

Prima di andare a scoprire quelli che saranno i prezzi di lancio in Europa, il consiglio è di andare quindi a rileggere le schede tecniche in particolar modo di Huawei Band 4 e 4 Pro che troverete cliccando qui e qui. E’ doveroso sottolineare che le vendite sono già partite in Germania ed è quindi facile ipotizzare che già entro la fine del mese sia coinvolta anche l’Italia.

Veniamo ai prezzi, molto interessanti. Huawei Band 4e (nelle colorazioni Misty Gray e Sakura Coral) sarà ovviamente l’ “entry-level” e costerà 29,99 euro. Si sale poi a 39.99 euro per Huawei Band 4, disponibile in Sakura Pink, Amber Sunrise e Graphite Black, e il cerchio si chiude con la Huawei Band 4 Pro a 79,99 in Graphite Black.