Anche Huawei Mate 9 riceverà Android 10?

Ottime notizie per i possessori di Huawei Mate 9: pare infatti che anche l’ex top di gamma, dotato di Kirin 960 e display da 5.9″ e lanciato ormai tre anni e mezzo fa, nell’autunno del 2016, sia destinato a ricevere il major update ad Android 10, ovviamente con personalizzazione software EMUI 10.

Per il momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale come nel caso del Mate 10, ma la risposta del team di supporto del colosso cinese a un utente che gli chiedeva lumi sul possibile aggiornamento va in quella direzione. Come testimoniato dallo screenshot in basso, l’account ufficiale ha confermato che l’update alla EMUI 10 per Huawei Mate 9 è attualmente in fase di sviluppo e che quando ci saranno novità esse saranno annunciate dal sito web dell’azienda.

Insomma, nessuna tempistica “concreta” né una conferma su quanto detto dal servizio di supporto. Troppo spesso in passato è accaduto che questo genere di comunicazioni si rivelassero poi prive di fondamento, ed è quindi opportuno andarci coi piedi di piombo.

Si tratterebbe del terzo major update per Huawei Mate 9, evento davvero insolito per la maggior parte della concorrenza. Lo smartphone arrivo con EMUI 5 basata su Android 7, prima di ricevere poi gli aggiornamenti a Pie e Oreo con personalizzazioni EMUI 8 e 9.1.