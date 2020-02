Guardate che bello il Motorola RAZR dorato

Domani sarà il grande giorno di Motorola RAZR in Italia: il primo smartphone con display pieghevole della casa alata sarà ufficialmente disponibile anche nel nostro paese, inizialmente in esclusiva per i clienti TIM che lo potranno acquistare a prezzo pieno (1.499 euro) o in 30 rate mensili con anticipo e in abbinamento con una tariffa dell’operatore. Ad inizio primavera il device sarà poi fornito tramite altri canali e, stando alle immagini che vi proponiamo oggi, anche in una nuova colorazione.

Evan Blass ha infatti pubblicato i render di una versione dorata di Motorola RAZR. Il color oro riguarda tutta la parte inferiore dello smartphone e viene utilizzato anche per circondare la fotocamera principale. Al di là dei gusti personali, non si può negare che si tratta di una soluzione dal sicuro impatto visivo.

Il noto leaker non ha comunque fornito ulteriori dettagli in merito. Insomma, non sappiamo se questa variante dorata di Motorola RAZR sia effettivamente in rampa di lancio, se sarà esclusiva di alcuni mercati, né se sarà accompagnata da qualche upgrade dal punto di vista hardware rispetto alla versione in nero che arriverà domani nel nostro paese.

Ieri, intanto, è spuntato un video controverso su alcuni scricchiolii della cerniera del Motorola RAZR, senza dimenticare i consigli “ufficiali” del produttore per un corretto utilizzo del dispositivo senza correre il rischio di danneggiarlo.