Samsung Galaxy Z Flip: nuove conferme su nome e specifiche tecniche

In occasione dell’evento di presentazione dei nuovi Galaxy S20 del prossimo 11 febbraio ci sarà il debutto ufficiale anche del nuovo Samsung Galaxy Z Flip, nuovo smartphone con display pieghevole della casa coreana che arriverà sul mercato internazionale in primavera.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip viene confermato in queste ore dal sito di Samsung Romania in cui viene confermato il nome commerciale del device che, come previsto, sarà proprio Galaxy Z Flip. Il sito non rivela ulteriori dettagli sul progetto anche se viene fatto riferimento ad una Protective Leather Cover.

Da notare, invece, che un nuovo benchmark di queste ore conferma la presenza, tra le specifiche tecniche del device, del SoC Qualcomm Snapdragon 855 (anche se non è esclusa la presenza del più recente 855+) che sarà supportato da 8 GB di memoria RAM e dal sistema operativo Android 10 con One UI 2.0.

Ricordiamo che il nuovo Galaxy Z Flip presenterà un design differente dal Fold, adottando un display pieghevole molto simile a quello del Motorola Razr in arrivo nei prossimi giorni anche sul mercato italiano. Il prezzo del nuovo Galaxy Z Flip dovrebbe essere pari a 1.599 Euro.

Appuntamento al prossimo 11 febbraio per tutti i dettagli ufficiali in merito al nuovo Z Flip di Samsung.