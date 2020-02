Apple domina la fascia premium in India

Sono dati decisamente interessanti quelli che arrivano da IDC (International Data Corporation) e che riguardano quello che è unanimemente considerato come il mercato con più margini di crescita, a livello globale, nel settore smartphone. Ci riferiamo ovviamente all’India, dove produttori come Redmi e altri sub-brand dominano incontrastati la scena grazie a smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Ma cosa accade nella fascia Premium? In questo caso i numeri del 2019, e più in particolare quelli dell’ultimo trimestre, sono estremamente positivi per Cupertino. Apple detiene infatti una quota di mercato del 75,6% nella fascia di prezzo da 500 dollari in su. L’accelerata, stando alla fonte in questione, è arrivata nella seconda metà dello scorso anno.

Quali sono stati i motivi? Per prima cosa un calo dei prezzi sostanzioso degli iPhone della passata generazione. Ci riferiamo quindi ad iPhone 7, 8 e iPhone XR. A ciò vanno aggiunte diverse iniziative che il colosso statunitense ha attuato in termini di cashback e finanziamenti agevolati. Il cerchio viene chiuso dal prezzo di lancio dei nuovi iPhone 11 inferiore a quello dei predecessori, dettaglio che ha spinto le vendite anche nel Q4 2019 e che di fatto ha portato una crescita anno su anno del 29%.

Il report di IDC, inoltre, sottolinea come anche altri nuovi prodotti Apple, come i recenti modelli di AirPods e Apple Watch, siano stati ben accolti dall’utenza indiana.