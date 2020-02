Gli smartphone OnePlus ora con Ambient Mode di Assistant

Lanciata nello scorso novembre, la Ambient Mode di Google Assistant sbarca ufficialmente anche sugli smartphone OnePlus. La notizia è stata ufficializzata direttamente dal produttore cinese, tramite il suo forum: viene specificato inoltre che la novità riguarderà i modelli a partire da OnePlus 3 (davvero niente male…) anche se non sono chiare le tempistiche. Probabile, insomma, che il roll out sia scaglionato a partire dai device più recenti.

La Ambient Mode è nata per i prodotti Nest ma che presto è stata lanciata da Mountain View anche sui dispositivi mobile: serve a visualizzare alcuni contenuti quando lo smartphone in questione è in fase di ricarica (compresa quella wireless).

Più nello specifico, oltre alla gestione degli apparecchi smart connessi nella stessa rete domestica, si possono visualizzare meteo, promemoria, foto, calendario e alcune notifiche. Non sarà affatto complicato attivare la funzionalità: una volta ricevuto l’aggiornamento (lato server), verrà visualizzata la procedura guidata per l’attivazione appena si inserirà lo smartphone sotto carica. In ogni caso il percorso per attivare o disattivare la Ambient Mode sui device OnePlus è il seguente: App Google – Impostazioni – Assistente – Dispositivi – Telefono.

