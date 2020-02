Quali sono le migliori microSD per smartphone e come sceglierle

In questo approfondimento parleremo di quali sono le migliori microSD per smartphone e come sceglierle. Una scelta che non sempre è così scontata e, anzi, spesso viene clamorosamente sbagliata. Vuoi perché si pensa che abbia una capienza e in realtà ne ha un’altra, vuoi perché non è così affidabile come ci è sembrata all’inizio, ma è un acquisto dove spesso si è scontenti.

Noi proveremo a darti prima qualche consiglio su come scegliere le migliori microSD e, poi, a suggerirtene alcune.

Come scegliere le migliori microSD per smartphone

Prima di passare alle microSD che ti consigliamo in base al prezzo e alla qualità, ecco alcuni piccoli suggerimenti su come scegliere le migliori microSD per smartphone. Alcuni suggerimenti che potrebbero tornarti molto utili.

Innanzitutto, devi calcolare la capienza. Certo, è facilmente comprensibile che tu voglia una microSD più capiente possibile ma, ovviamente, più la capienza cresce e più sale il prezzo. Devi vedere tu quanti GigaByte effettivamente ti servono per poter immagazzinare tutto ciò che ti serve. Considera che, però, qualora tu girassi molti video in 4K, ti servirebbe una microSD di almeno 124 GigaByte.

Al di là, comunque, della terminologia è necessario capire se è compatibile con il tuo smartphone o dispositivo. Può sembrarti strano, ma non tutte le microSD sono compatibili con tutti i device e quindi può facilmente capitare che tu acquisti questo prodotto ma, a conti fatti, non ti serve poiché non è compatibile.

Infine, ci sono altri due parametri che devi valutare con attenzione: la velocità di lettura e di scrittura. In pratica, indicano entro quanto tempo la microSD legge e carica i dati che stai caricando. Di solito si aggira intorno ai 100 MegaByte al secondo ma, ovviamente, in caso di prodotti più costosi la velocità può salire fino a tre volte tanto.

Ora, però, è arrivato il momento di scegliere la microSD che fa al caso tuo.

Le migliori microSD per il tuo Smartphone

Hai capito come scegliere le migliori microSD per il tuo smartphone? Non preoccuparti, il lavoro ‘sporco’ lo facciamo noi: ecco le cinque che abbiamo selezionato dal web:

Samsung Memorie MB-MC64GA EVO Plus

Un’ottima velocità di lettura pari a 100 MegaByte al secondo e una discreta velocità di scrittura a 90 MegaByte, sempre al secondo, fanno sì che questa microSD possa essere assolutamente valida per il tuo smartphone.

A un prezzo assolutamente accessibile, inferiore ai 15€, si adatta sia agli smartphone che ai tablet. Inoltre è resistente all’acqua – essendo impermeabile -, alle alte temperature, ai raggi X e ai campi magnetici. Nella confezione è incluso anche un adattatore SD per le fotocamere, i laptop e i computer fissi.

Capienza di 64 GigaByte.

Samsung Memorie MB-MC64GA EVO Plus Scheda microSDXC da 64 GB, UHS-I U3 100MB/s, con Adattatore SD Velocità di lettura 100 MB/s; velocità di scrittura 90 MB/s. le performance possono variare in base alla capacità

Ottimo per cellulari, smartphone, tablet Android, tablet PC e molto altro

4 livelli di protezione: impermeabile, resistente alla temperatura, ai raggi X e a campi magnetici

Interfaccia UHS-I grado 3

Incluso adattatore SD per fotocamere, laptop e computer

SanDisk Ultra Scheda di Memoria

Per poco più di 20€ potrai avere una microSD con una capienza di ben 128 GigaByte. Ma, nelle versioni più costose e innovative, può superare anche i 400 GigaByte. Buona anche la velocità di trasferimento, che si attesta al livello massimo di 100 MegaByte al secondo.

Inoltre, permette di avere un caricamento più rapido delle app con classe di prestazioni A1. Include anche una buona velocità di livello 10 per quanto concerne i filmati in Full HD. Adattabile per smartphone e tablet.

Offerta SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 128 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 (Nuova versione) Capacità fino a 400 GB

Velocità di trasferimento fino a 100 MB/sec

Caricamento più rapido delle app con classe di prestazioni A1

Classe di velocità UHS U1 e classe di velocità 10 per registrazione e riproduzione di filmati in Full HD

Ottimo per smartphone e tablet Android

ADATA Premier ONE V90

Senza tanti giri di parole, una delle migliori microSD presenti sul mercato. E non ti far assolutamente spaventare dal prezzo perché la qualità ha un costo, anche alto se necessario.

Come puoi vedere dall’apposita scheda tecnica, supporta l’SD 4.0 UHS-II standard e le ultime V90 classe di velocità Video. La velocità massima sfiora i 300 MegaByte, attestandosi sui 275 al secondo. Comprende anche il supporto Ultra HD 8K, 4K e 3D/VR e il 3D MLC NAND Flash per garantire affidabilità e lunga durata

ADATA Premier ONE V90 memoria flash 256 GB MicroSDXC Classe 10 UHS-II Supporta SD 4.0 UHS-II standard e ultime V90 classe di velocità Video

Max Read fino a 275 MB/s, 3 volte più veloce di UHS-biglietti

CL10 SDXC, UHS-II U3 e V90 compatibile

Supporto Ultra HD 8K, 4K e 3D/VR

3D MLC NAND Flash per affidabilità e una lunga durata

Lexar SDMI256CE1000AAMZN

Anche in questo caso, siamo saliti con la qualità e anche con il prezzo. Ma ti assicuriamo che i soldi sono ben spesi. Innanzitutto, partiamo dal tocco ‘green’ che ha questa microSD: la confezione, infatti, è eco-compatibile grazie al suo apposito imballaggio.

Al di là di questo, però, c’è da sottolineare la tecnologia UHS-II ad alta velocità (U3) per garantire una velocità di trasferimento in lettura fino a 150 MegaByte al secondo. È compreso anche un adattatore SD UHS-II per migliorare il trasferimento tra due dispositivi e renderlo molto semplice.

Ancora: c’è un’apposita soluzione di memoria avanzata per le videocamere dedicate al tablet e allo smartphone. Questo perché il prodotto è stato pensato per chi utilizza molto le immagini ad alta qualità, potendo reggere tranquillamente la risoluzione di 1080 pixel Full-HD, il 3D e i video 4K.

Infine, è retrocompatibile con i dispositivi UHS-I con prestazioni fino alle soglie massime di velocità UHS-I (SDR104).

Lexar SDMI256CE1000AAMZN Scheda di Memoria 256 GB con Velocità di Lettura Fino a 150Mb/S e Scrittura Fino a 60Mb/s [Imballaggio eco-compatibile] Tecnologia UHS-II ad alta velocità (U3) per velocità di trasferimento in lettura fino a 150MB/s (1000x) Viene spedito in un...

Include un adattatore SD UHS-II per un facile trasferimento tra i dispositivi

Soluzione di memoria avanzata per videocamere per sport; tablet e smartphone

Progettato per l'acquisizione ad alta velocità di immagini di alta qualità e lunghezze estese di 1080p Full-HD; 3D e video 4K

Retrocompatibile con i dispositivi UHS-I; con prestazioni fino alle soglie massime di velocità UHS-I (SDR104)

Toshiba Scheda di Memoria microSDXC 128GB

L’ultima microSD che ti mostriamo in questa classifica ha la velocità di associazione della classe digitale protetto del valore di 10. Una velocità di lettura pari a 90 MegaByte al secondo e una capienza di 128 GigaByte. Si caratterizza per il fatto di essere estremamente economica e, quindi, adatta a chi non può spendere troppo.