Google Pixel 4a: nuovi dettagli sulla scheda tecnica, non ci sarà il supporto al 5G

Tra le novità in arrivo nei prossimi mesi per il mondo Android c’è anche il debutto del nuovo Google Pixel 4a. Il futuro mid-range della casa americana (che potrebbe essere realizzato in una sola variante, abbandonando quindi la versione XL proposta dal 3a) continua ad essere al centro di rumors ed indiscrezioni in vista della presentazione che dovrebbe avvenire in primavera.

In queste ore, XDA ha confermato uno dei dettagli più importanti in merito alla scheda tecnica del nuovo Google Pixel 4a, progetto noto con il nome in codice di Sunfish. Secondo quanto si legge sul portale di XDA Developers, infatti, il nuovo Pixel 4a potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 730 e non sul più recente Snapdragon 765g.

Di conseguenza, il nuovo Google Pixel 4a non supporterà il 5G, un aspetto che per molti potenziali acquirenti potrebbe risultare decisamente positivo. La presenza dello Snapdragon 765g avrebbe, infatti, fatto aumentare notevolmente il prezzo d’acquisto del nuovo mid-range di Google.

In vista della presentazione, ricordiamo che stando ai rumors delle ultime settimane il futuro Google Pixel 4a avrà un display da 5.7-5.8 pollici con foro per la fotocamera anteriore. Lo smartphone avrà un jack audio da 3.5 mm, una porta USB-C e il sistema operativo Android 10. Ancora non ci sono informazioni su altri dettagli del comparto tecnico.