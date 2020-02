Moto G8 Plus in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Se state cercando un nuovo mid-range da acquistare in questo week end dovete assolutamente dare un’occhiata all’offerta proposta da Amazon. Al momento, infatti, è possibile acquistare l’ottimo Moto G8 plus di Motorola ad un prezzo decisamente contenuto. Lo smartphone è, infatti, disponibile a 229 Euro nelle colorazioni nelle colorazioni Cosmic Blue e Crystal Pink.

Il Moto G8 Plus in offerta è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi all’assistenza offerta da Amazon ed alla consegna veloce, prevista già per domani acquistando lo smartphone entro la serata di oggi. Ecco il link per sfruttare l’offerta ed acquistare un nuovo Moto G8 Plus:

Ricordiamo che il Moto G8 Plus presenta un display con notch a goccia caratterizzato da una diagonale di 6.3 pollici e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 665 supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno oltre che da una batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android Pie 9.0 con futuro aggiornamento ad Android 10. Il device presenta anche una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel.