OnePlus 8: tre varianti in arrivo, uscita anticipata ad aprile

OnePlus si prepara alla presentazione della nuova gamma OnePlus 8 che sarà composta da ben tre varianti. Oltre ai prevedibili OnePlus 8 e 8 Pro, infatti, la casa cinese porterà sul mercato anche un inedito OnePlus 8 Lite che, molto probabilmente, servirà a compensare un probabile incremento dei prezzi di 8 e 8 Pro rispetto ai loro diretti predecessori.

Secondo i rumors di queste ore, la nuova gamma OnePlus 8 verrà svelata tra fine marzo ed inizio aprile. Di conseguenza, l’effettiva data di uscita dei nuovi smartphone della casa cinese potrebbe essere anticipata di diverse settimane rispetto alle attese. E’ probabile, infatti, che i nuovi OnePlus 8 arrivino sul mercato già entro il mese di aprile.

Come confermano i primi render apparsi online, il design dei nuovi smartphone di OnePlus sarà sensibilmente differente rispetto ai precedenti OnePlus 7. Non ci saranno, infatti, il notch e la fotocamera a scomparsa che saranno sostituiti da un foro per la fotocamera anteriore. La versione Lite, proposta a destra nel render che trovate in testa all’articolo, presenterà alcune soluzioni esclusive per quanto riguarda il design con una differente posizione del foro e delle fotocamere posteriori.

Maggiori dettagli sui nuovi OnePlus arriveranno, di certo, nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.