Nokia: tra le novità in arrivo al MWC 2020 ci sarà anche un dispositivo Wear OS

HMD Global punta a diventare una delle principali protagoniste della nuova edizione del Mobile World Congress 2020 in programma tra un paio di settimane a Barcellona. Tra le novità che verranno mostrate nel corso della fiera ci sarà anche un device Wear OS che dovrebbe rappresentare il primo smartwatch a marchio Nokia.

Il progetto, che arriverà anche in Europa secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere commercializzato in due varianti di cui una dotata del supporto alle eSIM. Lo smartwatch Nokia con supporto eSIM potrebbe arrivare sul mercato italiano grazie ad una partnership con i principali operatori di telefonia mentre la variante senza eSIM, che sarà decisamente più economica, potrebbe essere commercializzata, in breve tempo, da tutti i principali rivenditori.

Ricordiamo che Nokia presenterà al MWC 2020 il nuovo Nokia 8.2 5G, smartphone con Snapdragon 765G che punta a diventare il device 5G più economico sul mercato (si parla di un prezzo di partenza di 499 Euro). Tra le novità in arrivo ci sarà anche il mid-range Nokia 5.2 e l’Android Go 1.3 oltre ad un feature phone con sistema operativo Android.

Maggiori dettagli in merito alle novità che Nokia presenterà in anteprima al Mobile World Congress arriveranno nel corso dei prossimi giorni.