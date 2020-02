Xiaomi Mi 10: il nuovo top di gamma si mostra in una prima immagine promozionale

L’immagine che alleghiamo a fine articolo mostra uno dei primi poster promozionali realizzati da Xiaomi per promuovere il lancio, in Cina, del nuovo top di gamma Xiaomi Mi 10 (atteso anche in una variante Pro che riprenderà lo stesso design).

Il poster in questione ci permette di avere una conferma definitiva in merito al design e ad alcune specifiche del nuovo Xiaomi Mi 10. Lo smartphone avrà un sistema composto da quattro fotocamere posteriori. Come noto, il device dovrebbe presentare un sensore principale da 108 Megapixel e uno zoom 50x.

Per quanto riguarda il display, invece, si nota la presenza dei bordi curvi e si intravede in alto a sinistra un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Confermate anche le due colorazioni (blu e verde) che Xiaomi propone molto spesso per i suoi terminali.

Ricordiamo che il nuovo Xiaomi Mi 10 avrà a sua disposizione il SoC Snapdragon 865 con supporto 5G. Lo smartphone dovrebbe essere il primo device con Snapdragon 865 ad arrivare sul mercato. Da notare che il SoC sarà supportato da diverse combinazioni di RAM e storage con una versione base che probabilmente avrà 6/128 GB ed una versione top da 16/512 GB.

Appuntamento alle prossime settimane per la presentazione ufficiale del nuovo Xiaomi Mi 10.