Samsung Galaxy S20: previsti risultati di vendita da record

Mancano pochi giorni al debutto dei nuovi Samsung Galaxy S20 che verranno svelati in occasione dell’evento in programma il prossimo 11 febbraio. Come già riportato nei giorni scorsi, la data di uscita dei nuovi S20 è fissata per la prima settimana del prossimo mese di marzo.

Secondo le prime stime di Counterpoint Research, Samsung potrebbe ottenere vendite record per i suoi Samsung Galaxy S20. Gli analisti stimano che i nuovi top di gamma coreani supereranno quota 40 milioni di unità vendute in tutto il mondo riuscendo a fare meglio di S10, S9 e S8.

Le vendite dei nuovi Samsung Galaxy S20 potrebbe avvicinare i risultati ottenuti dalla gamma Galaxy S7 che arrivò a quota 50 milioni di unità nel corso dei primi 12 mesi di permanenza sul mercato. Le vendite non dovrebbero essere influenzate negativamente dalla diffusione del Coronavirus in Cina.

Ricordiamo che la gamma S20 sarà composta da tre varianti. La versione base, chiamata semplicemente Samsung Galaxy S20, avrà un display da 6.2 pollici e partirà da 799 Euro con la versione 5G che costerà 100 Euro in più. Ci sarà poi il Galaxy S20+ da 6.7 pollici che costerà 899 Euro (999 Euro la versione 5G). A completare la gamma troveremo S20 Ultra, disponibile solo in versione 5G e con display da 6.9 pollici, che costerà 1299 Euro.