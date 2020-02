Huawei Mate X sarà lanciato globalmente il 24 febbraio con un evento online

Ha fatto molto rumore la cancellazione del Mobile World Congress 2020 di Barcellona: la decisione ha ovviamente creato qualche grattacapo alle aziende che avevano già programmato i propri eventi per il lancio di nuovi device, tra questi c’è anche Huawei.

Il colosso asiatico aveva dato appuntamento il 23 febbraio per lanciare la versione globale (finalmente) di Huawei Mate X. Ebbene, il pieghevole subirà l’ennesimo (stavolta piccolissimo) rinvio: il produttore ha infatti informato che il prossimo 24 febbraio, alle 14 italiane, si terrà un evento online in cui verranno mostrate le novità previste a Barcellona.

Sottolineiamo sin da subito che non ci sarà alcun annuncio riguardante la gamma P40 (arriverà a fine marzo; tra l’altro proprio stamattina vi abbiamo svelato un nuovo particolare sul comparto fotografico in questo articolo), mentre potrebbero essere annunciate le nuove generazioni dei Matebook 13 e 14. Possibile anche un nuovo tablet, così come non è da escludere il lancio di un nuovo modello di Huawei Watch.

Ricordiamo che i primi dati di vendita di Huawei Mate X sono decisamente positivi e in linea col Galaxy Fold (anche se sono circoscritti al mercato cinese) mentre non è da escludere anche un lancio a sorpresa di un nuovo modello, Huawei Mate Xs (nella foto in alto), stavolta subito su scala globale.