iPhone 9 e iPad Pro 2020 non subiranno ritardi per il Coronavirus

Secondo un report dell’analista Ming Chi Kuo, non sono previsti ritardi per il lancio dei nuovi iPhone 9 e iPad Pro 2020, le due novità della gamma di prodotti di Apple per il primo semestre del 2020. La diffusione del Coronavirus, che sta creando non pochi problemi alla filiera produttiva cinese del settore hi-tech, non dovrebbe influenzare il lancio dei nuovi prodotti di Apple.

Sia il nuovo iPhone 9, smartphone destinato a diventare il nuovo entry level della gamma iPhone, che il nuovo iPad Pro 2020 (un refresh dell’attuale iPad Pro) arriveranno sul mercato ad inizio della prossima primavera, senza alcun ritardo rispetto alle tempistiche previste. E’ possibile, soprattutto per iPhone 9, che inizialmente le scorte disponibili siano ridotte ma il lancio non dovrebbe registrare problemi.

Stando a quanto rivelato da Kuo, la produzione dei nuovi iPad Pro 2020 sarebbe già iniziata (anche se a ritmo ridotto) mentre il nuovo iPhone 9 dovrebbe entrare in fase di produzione a breve. Maggiori dettagli sui nuovi prodotti dovrebbero emergere nelle prossime settimane. Apple presenterà i suoi nuovi device nel corso di un evento in programma a marzo. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati ai nuovi iPhone 9 e iPad Pro 2020 in arrivo sul mercato italiano in primavera.