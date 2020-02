Huawei Mate XS è ufficiale: in Italia a 2.599 euro!

Anche Huawei lancia il suo primo smartphone con display pieghevole su scala globale: al Mate X, venduto in pochi mercati e in quantità limitata, segue lo Huawei Mate Xs, ufficializzato oggi e che – rispetto al predecessore – arriva con diverse novità non di poco conto.

Una su tutte riguarda proprio il display flessibile, rinforzato con una nuova cerniera, un ulteriore strato di poliimmide di grado aerospaziale e ritenuto dal produttore non solo più efficiente dal punto di vista della qualità dell’immagine, ma anche più resistente e duraturo. Vale la pena ricordare che Huawei Mate Xs può contare su un display OLED secondario, da chiuso, da 6.38″, mentre a diagonale cresce a 8 pollici quando lo schermo è aperto (risoluzione da 2480 x 2200 pixel).

Il processore è un Kirin 990 5G (lo stesso del Mate 30 Pro) con GPU Mali-G76 MP 16, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB (espandibili) di storage interno. Cresce il numero delle fotocamere che diventano 4 (non c’è bisogno di quella anteriore): sensore principale da 40 MP (f/1.8), grandangolare da 16 MP (f/2.2), teleobiettivo da 8 MP (f/2.4) e rilevatore ToF per la profondità.

La batteria di Huawei Mate Xs ha una capacità di 4.500 mAh e può contare sul supporto della ricarica rapida SuperCharge a 55 W. C’è Android 10 (senza Google Apps) out of the box con EMUI 10.0.1. Il grosso delle novità a livello software sono ovviamente legate all’uso del display: dalla funzione Multi-Screen Collaboration (si possono trasferire file interagendo col MateBook) al Multi-Window ripensato totalmente in questo caso, aggiungendo la “Floating Windows”, feature che di fatto trasformerà lo smartphone in un mini-pc.

Huawei Mate Xs arriverà anche in Italia (la data sarà comunicata nei prossimi giorni) e costerà 2.599 euro.