Huawei P40 e P40 Pro, il sensore principale sarà il Sony IMX700 da 52 MP?

Arrivano nuove indiscrezioni su quello che sarà il comparto fotografico di Huawei P40 e P40 Pro. Più nello specifico a finire sotto la lente d’ingrandimento è il sensore principale che monteranno i vari modelli del futuro top di gamma. Ebbene, sembra che il colosso cinese sia intenzionato a seguire una linea diversa dai suoi principali competitors e puntare su un Sony IMX700 da 52 MP.

Vale la pena ricordare che sia i Samsung Galaxy S20 che gli Xiaomi Mi 10 contano su sensori da 108 MP. Come spesso vi ricordiamo, però, non è di certo la risoluzione l’unico dettaglio da tenere in considerazione per giudicare la qualità di una fotocamera.

Huawei P40 continuerà ad usare una soluzione RYYB mentre sarà presente la tecnologia Pixel Binning 4×4. Verranno quindi uniti 16 pixel alla volta per pixel complessivi da 4,48μm: i sopracitati Galaxy S20 e Mi 10 non vanno oltre, rispettivamente, i 2.4 e 1.6 μm. Si tratterebbe così di un dettaglio davvero importante e che potrebbe fare la differenza soprattutto negli scatti in condizione di scarsa luminosità.

Vedremo se questo sensore da 52 MP sarà comune a tutte le versioni di Huawei P40. Vale la pena ricordare che in molti pronosticano un modello Pro PE con ben cinque fotocamere posteriori, tra cui un teleobiettivo Leica con zoom ottico 10x e un sensore ToF.