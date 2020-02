Huawei P40 Lite: ecco le specifiche ed il prezzo del futuro mid-range

Oltre ai top di gamma P40 e P40 Pro, nei prossimi mesi ci sarà il debutto anche del mid-range Huawei P40 Lite che arriverà sul mercato europeo senza poter contare sui servizi Google e sul Play Store ma dovendo contare sui Huawei Mobile Services. In queste ore, a chiarire le caratteristiche del progetto, emergono le prime informazioni sulle specifiche tecniche del nuovo Huawei P40 Lite.

Lo smartphone potrà contare sul solito Kirin 810, un SoC in grado di garantire ottime prestazioni, che sarà supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Il device presenterà anche un display LCD da 6.4 pollici con foro per la camera anteriore e risoluzione Full HD+.

Il comparto fotografico del nuovo Huawei P40 Lite potrà contare su di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno per il rilevamento della profondità. La batteria è da 4.200 mAh. Lato software ci sarà Android 10 con EMUI. Come detto, non ci saranno i servizi Google.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo Huawei P40 Lite arriverà sul mercato europeo con un prezzo di listino di 299 Euro.

Ricordiamo che il Huawei P30 Lite con Kirin 710 è disponibile a circa 210 Euro.