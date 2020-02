Vodafone: nuova rimodulazione sino a 4,98 Euro in più al mese su alcune offerte

A distanza di qualche mese dall’ultima modifica unilaterale del contratto, Vodafone annuncia oggi una nuova rimodulazione che riguarda alcune offerte mobili che registreranno rincari compresi tra un minimo di 1,5 Euro in più al mese sino ad un massimo di ben 4,98 Euro in più al mese.

Le offerte oggetto della rimodulazione sono Vodafone Digital, Special 600 e Special 1000 4GB. La nuova rimodulazione annunciata oggi da Vodafone prevede che tali offerte vengano sostituite dalla tariffa Easy Special con 50 Giga o Giga illimitati (non si sa se con velocità limitata o meno) a seconda dei casi.

Stando a quanto annunciato dall’operatore, la modifica contrattuale entrerà in vigore a partire dal prossimo 27 marzo 2020. I clienti che accetteranno tale modifica registreranno il cambio di offerta a partire dal rinnovo successivo a tale data.

Naturalmente, resta la possibilità di richiedere il recesso e passare ad altro operatore senza penali di alcun tipo (anche per chi ha uno smartphone a rate). Per maggiori informazioni, consigliamo di consultare il servizio clienti di Vodafone utilizzando uno dei canali di contatto messi a disposizione dall’azienda.

Al momento non ci sono conferme in merito ad una nuova ondata di rimodulazioni Vodafone ma il rischio di un nuovo aumento indiscriminato dei prezzi, quando si parla di Vodafone, è sempre dietro l’angolo. Ricordiamo che da alcuni giorni Vodafone ha lanciato nuove offerte assicurando un prezzo bloccato per almeno 3 anni.