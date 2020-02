Xiaomi Mi 10 Pro si aggiorna e fa segnare un nuovo record su AnTuTu!

Lanciato poco meno di due settimane fa assieme alla versione standard, Xiaomi Mi 10 Pro ha già ricevuto il suo primo aggiornamento che ha portato la versione della MIUI alla 11.0.7. Non si è trattato di un update di poco conto considerato che il top di gamma ha fatto registrare un grosso passo in avanti sul piano delle prestazioni.

Sì, perché è stato effettuato un benchmark sulla nota piattaforma AnTuTu che ha fatto segnare un nuovo punteggio record: 610.627 punti, battendo il precedente record di Asus Rog Phone 2. Un vero portento, quindi, questo Xiaomi Mi 10 Pro che, lo ricordiamo, vanta uno Snapdragon 865 a bordo con scheda grafica Adreno 650. L’aggiornamento in questione, peraltro, va a risolvere alcuni problemi relativi ai dati per la navigazione, ottimizza il segnale per alcune bande WiFi, risolve altri problemi di rete, porta le patch di sicurezza Android a quelle di febbraio 2020 e migliora ulteriormente la qualità dell’audio degli speaker.

Un dettaglio, quest’ultimo, sorprendente visto che proprio Xiaomi Mi 10 Pro è stato giudicato in modo particolarmente positivo, per quanto riguarda il comparto audio, da DxOMark (clicca qui per saperne di più). Il portale specializzato, peraltro, aveva già premiato il nuovo top di gamma portandolo in vetta nella classifica relativa ai migliori camera-phone sul mercato.