WhatsApp lancerà il tema scuro anche sulle versioni web e desktop

E’ una delle novità più attese su WhatsApp in questa primissima parte di 2020: il tema scuro ha già fatto capolino sulle versioni beta dell’app di messaggistica istantanea più usata al mondo, sia per iOS che per Android, e in tanti aspettano soltanto l’arrivo della funzionalità sulla release stabile.

Il team di sviluppatori, però, non sembra volersi fermare alle versioni per mobile. Qualche ora fa, infatti, i ragazzi di WABetaInfo (tanto per cambiare…) hanno diffuso una serie di screenshot che testimoniano i lavori in corso per portare la dark mode anche sulle versioni web e desktop di WhatsApp. Potrete dare un’occhiata alla nuova interfaccia nelle immagini in basso, tenendo conto che sono ancora diversi i bug presenti. A testimonianza, insomma, che siamo ancora in una fase preliminare.

Inutile quindi sottolineare che al momento non è possibile in alcun modo attivare la modalità scura su WhatsApp Web o Desktop, visto che la funzionalità è disponibile solo per uso interno. E’ però lecito immaginare che il rilascio della funzionalità possa avvenire già in questo primo semestre dell’anno e che sarà inserito una semplice opzione nel menu Impostazioni per attivarla.

In linea generale, comunque, si seguono le orme di quanto già fatto su mobile, col grigio scuro che domina la scena e font neri che sostituiscono i bianchi.