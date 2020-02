Huawei P40 e P40 Pro: confermata la data di presentazione

Manca poco più di un mese alla presentazione ufficiale dei nuovi Huawei P40 e Huawei P40 Pro. I nuovi top di gamma della casa cinese, infatti, verranno svelati in via ufficiale nel corso di un evento che si svolgerà il prossimo 26 marzo a Parigi. La conferma ufficiale è arrivata in queste ore direttamente da Richard Yu, CEO della casa cinese.

La scelta di presentare i nuovi Huawei P40 e P40 Pro in Europa rappresenta un’importante conferma in merito alla volontà di Huawei di continuare ad investire sul mercato europeo, nonostante le difficoltà legate al ban USA che non permette alla casa cinese di accedere alla certificazione Google.

I nuovi top di gamma di Huawei potranno contare sui Huawei Mobile Services e non sui Google Mobile Services. Gli smartphone non avranno, quindi, il Play Store e le relative app. Come già avvenuto con il Mate 30 Pro, anche i nuovi Huawei P40 dovranno accontentarsi dello store App Gallery che, nonostante i recenti miglioramenti, ha ancora molta strada da fare per raggiungere lo store di Google.

Ricordiamo che in Europa è possibile comprare il Huawei Mate 30 Pro, disponibile con un prezzo inferiore ai 1000 Euro, che rappresenta il primo progetto di Huawei ad essere arrivato sul mercato senza i servizi Google.