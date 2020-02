Huawei P40 Pro si mostra in una prima foto reale

La foto che alleghiamo a fine articolo è la prima immagine reale del nuovo Huawei P40 Pro, il top di gamma che la casa cinese presenterà a fine marzo in vista di una futura commercializzazione internazionale, Italia compresa, senza i servizi Google ma con i nuovi Huawei Mobile Services come avvenuto con il Mate 30 Pro.

Stando alla foto allegata di seguita, il nuovo Huawei P40 Pro presenterà un display con cornici ridotte ai minimi termini e con l’eliminazione del notch. Lo smartphone potrà contare su di un foro per le due fotocamere anteriori che sarà posizionato nell’angolo in alto a sinistra.

Ricordiamo che il nuovo Huawei P40 Pro dovrebbe presentare tra le specifiche tecniche anche il SoC Kirin 990 con supporto al 5G e un sistema di cinque fotocamere posteriori. Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 10 personalizzato dalla EMUI ma non avrà i servizi Google (a meno di un improvviso ripensamento da parte degli USA sulla pericolosità di Huawei per la sicurezza nazionale).

Maggiori dettagli in merito al nuovo Huawei P40 Pro arriveranno, di certo, nei prossimi giorni. Come detto, infatti, il nuovo top di gamma della casa cinese sarà presentato in via ufficiale nel corso del prossimo mese di marzo.